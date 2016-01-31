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    Канунников может стать игроком «Динамо»

    Нападающий "Рубина" Максим Канунников может перебраться в московское "Динамо". За покупку футболиста бело-голубым придется отдать свыше пяти миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. В покупке 24-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер москвичей Андрей Кобелев.

    В нынешнем сезоне Канунников провел за "Рубин" в РФПЛ 18 матчей и забил в них два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2016 16:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 20:48

      Как был беспонтовым в Зените (в сравнении с Ионовым) так и остался.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 18:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем Динамо бревно?

      -5
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      Рейтинг: -2

      paqa63 31 января 2016, 18:12

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com

      -3
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 31 января 2016, 17:42

      5 миллионов, дорогое бревно!

      -1
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