Канунников может стать игроком «Динамо»

Нападающий "Рубина" Максим Канунников может перебраться в московское "Динамо". За покупку футболиста бело-голубым придется отдать свыше пяти миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. В покупке 24-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер москвичей Андрей Кобелев.

В нынешнем сезоне Канунников провел за "Рубин" в РФПЛ 18 матчей и забил в них два гола.