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  • Силкин: «Предпочтительнее было бы видеть Кокорина в Европе, чем в «Зените»

Силкин: «Предпочтительнее было бы видеть Кокорина в Европе, чем в «Зените»

31 января 2016, 15:03
2

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о переходе нападающего бело-голубых Александра Кокорина в «Зенит».

«Переход в новую команду проходит гладко не для всех игроков. Самое главное, чтобы Александр не сидел на скамейке, иначе не вижу смысла в данном трансфере. У тройки Кокорин – ДзюбаХалк есть большой потенциал. Они могут составить лучшую атакующую линию в РФПЛ. Как, например, нападающие в «Барселоне»: каждый со своей изюминкой, между собой играют очень здорово, удержать их практически невозможно. Но не стоит забывать, что в петербургской команде есть такой атакующий игрок, как Олег Шатов. Посмотрим, как тренер будет варьировать состав.

Ходили слухи о переходе Кокорина в «Арсенал». Предпочтительнее было бы видеть его в Европе, чем в «Зените». Александр Кокорин – один из немногих футболистов, которые могли бы попытаться проявить себя за границей. Однако он остается в своей тарелке, не получится проверить его игру в европейском чемпионате.

Отдавая Кокорина в петербургский клуб, «Динамо» рассчитывало на новые приобретения, потому что команда находится в таком состоянии, когда игроков очень мало, практически в обрез. Любая травма или желтая карточка уже создадут проблемы. Состоявшийся трансфер выгоден больше «Зениту», который не приобретает плохих игроков», рассказал Силкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Шатов Олег Халк Силкин Сергей
Комментарии (2)
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sochi-2013
1454252093
Лишь бы не в Зените-2
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uskorovau
1454263540
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