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    Агент Милевского: «Ждем окончательного решения одного европейского клуба»

    Агент нападающего Артема Милевского, на данный момент являющегося свободным агентом, Александр Панков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.

    "Сейчас мы ждем ответа от одного европейского клуба, мы озвучили свои условия, ждем окончательного решения от клуба. У нас есть три предложения, но пока ждем ответа от одного клуба, которое можно считать приоритетным. Если та команда даст положительный ответ, то будем рассчитывать на нее", - приводит слова агента football24.ua.

    Напомним, что в прошлом календарном году Милевский дважды был отчислен из разных хорватских клубов "Хайдука" и "Сплита". Сообщалось, что в услугах бывшего форварда киевского "Динамо" было заинтересовано БАТЭ, однако в итоговом счете представители белорусского клуба отказались от идеи подписания игрока.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.01.2016 12:32
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