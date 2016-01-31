Колосков: «При всем уважении к Жиркову, не убежден, что он усилит «Зенит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход в ЦСКА полузащитника Романа Широкова, а также высказался о перспективах в «Зените» хавбека Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина.

– Что вы думаете относительно ухода Широкова из «Спартака»?

– Видимо, были какие-то договоренности. Если не складываются взаимоотношения в команде, то какой тогда смысл себя мучить и тренера ставить в неудобное положение? Так что здесь Роман поступил очень мудро.

– Сейчас не исключен его переход в ЦСКА…

– Переход еще не осуществлен, но если он произойдет, то будет оправдан: футболист попадет в команду, которую тренирует наставник сборной России. Здесь, конечно же, есть много сложностей, дело в психологии и совмещении футбольного менталитета. Ведь ЦСКА – сложившийся коллектив. Не так просто быть в авторитете, а Широков привык к лидерству. Но в любом случае этот переход будет целесообразным.

– У «Зенита» такая же ситуация с Жирковым и Кокориным…

– Переход Жиркова, честно говоря, странный. При всем уважении к Юрию не вижу в нем смысла, поскольку не убежден в том, что он усилит «Зенит». На мой взгляд, лучшие годы его карьеры позади, и если думать о будущем, то питерскому клубу прежде всего надо ориентироваться на игроков, которым по 22-23 года. Тогда можно было бы говорить о каких-то перспективах. Ну а Кокорин может усилить любую команду. Жаль только, что «Динамо» после его ухода не сможет бороться за хорошие места. С другой стороны, сейчас в «Зените» в порядке Дзюба и Халк. Поэтому в этой команде, к примеру, такому игроку как Смолов, которого в зимнюю паузу тоже сватали в «Зенит», можно легко застрять на лавке.