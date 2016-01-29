Ибрагимович подразнил фанатов «Аякса»

Нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович, ранее выступавший за "Аякс", допустил свое возвращение в голландский клуб в следующем сезоне.

"Аякс" проводит розыгрыш футболки с именем Ибрагимовича и его автографом. Рассказывая об этом конкурсе, сам футболист с улыбкой заметил, что, возможно, он будет выступать в такой футболке в следующем сезоне.

"Привет, фанаты "Аякса". Кто знает, может, эта футболка будет моей в следующем году. У вас есть шанс выиграть ее. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что "Аякс" выиграет множество трофеев – пусть даже и без меня", – сказал Ибрагимович.