Карпин: «Люблю ли я «Спартак»? В спорте таким понятиям места нет»

Главный тренер армавирского "Торпедо" и бывший наставник "Спартака" Валерий Карпин рассказал о своем отношении к клубу.

"Конечно, я желаю "Спартаку" только добра. А что значит "любите", объясните мне, пожалуйста? Я занимаюсь футболом профессионально, и в нашей среде таким понятиям места нет. Любить можно и нужно женщину. Маму нужно любить, родину. Это для фанатов, которые живут чистыми эмоциями, категория "любовь" - главное в футболе. Занимает ли "Спартак" особое место в моем сердце? Занимает. Простая математика: я отдал этому клубу пять лет жизни как игрок, столько же или даже больше – как тренер и директор. Но особые места занимают в моем сердце и "Реал Сосьедад", и "Сельта", - цитирует Карпина "Спортфакт".