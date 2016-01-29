Ковалевски: «Видич станет тренером»

Экс-голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски считает, что у Неманьи Видича, завершившего карьеру, есть будущее на тренерском поприще.

"Неманья завершил карьеру? Не может быть! Жаль услышать такую новость. Ему всего 34 года, но травмы дают о себе знать. Я ведь тоже закончил с футболом в этом возрасте и по тем же причинам. Хорошо понимаю Видича, его решение. К сожалению, здоровье не купишь. Неманья доказал всем своей игрой в "Спартаке", "Манчестер Юнайтед" и сборной Сербии, что он входит в число лучших защитников в мире. Хочу его поздравить с такой красивой карьерой и пожелать успехов в дальнейшем.

Потенциал Неманьи позволял ему поиграть еще несколько лет на высоком уровне, но здоровье помешало этому. Уверен, что Видич в скором времени станет тренером – он сможет передать свой богатый опыт молодым поколениям. Тем более в Сербии у него есть популярность, на него будет спрос", - считает Ковалевски.