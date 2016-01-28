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    Канчельскис: «Такой форвард, как Муса, не помешал бы «Манчестер Юнайтед»

    Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о слухах, которые связывают с "манкунианцами" карьеру нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы.

    "Муса смог бы заиграть в английской Премьер-лиге. Он быстрый, может убежать, забить гол. Но все зависит от команды и от того, как его видит тот или иной тренер. "Арсеналу", например, Муса бы не подошел: там играют в другой футбол. Возможно, нигериец смог бы проявить себя в "Лестере". Команда Клаудио Раньери играет вторым номером, на контратаках.

    Что касается "Манчестер Юнайтед", то быстрый форвард им бы тоже не помешал. Стоит ли Муса таких денег? Если финансы позволяют, то почему бы и нет. Бывали случаи, когда и больше платили за менее хороших футболистов", рассказал Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.01.2016 18:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 29 января 2016, 00:42

      Мля ну вы это...Или не наливайте Андрейке,или не печатайте его ахинею.

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > mutabor0992 29 января 2016, 03:46

      Ты бы лучше себе это сказал

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