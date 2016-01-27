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    Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану», Зе Луиш оформил дубль

    Московский "Спартак" в контрольном матче на своем первом зимнем тренировочном сборе в ОАЭ с крупным счетом переиграл "Астану", являющуюся действующим чемпионом Казахстана. Отметим, что дублем в составе красно-белых отметился нападающий Зе Луиш, по голу на свой счет записали полузащитники Квинси Промес, Ивелин Попов и Александр Зуев.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Астана (Казахстан) – 5:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 55; 2:0 – Зе Луиш, 72; 3:0 – Промес, 79; 4:0 – Попов, 81; 5:0 – Зуев, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2016 18:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 января 2016, 19:30

      коня летят 0-2))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +81

      zeni 27 января 2016, 19:28

      Договорняк даже такие матчи ДОГОВОРНЯК!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 > zeni 27 января 2016, 19:37

      пупкин салупкин ,кыш от сель!

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 27 января 2016, 19:22

      пора обмыть эт дело Братки !хехе

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 27 января 2016, 19:21

      основа канешна хорошо отыграла спарринг ,молодёжь мёртвая .

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 января 2016, 19:12

      https://www.youtube.com/watch?
      v=U8udDtJQ7QY

      супер гол Луиша!
      Такие же будет рекордсмену забивать!)) Пачками!!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 18:17

      Пустячок, а приятно.

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