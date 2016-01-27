Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану», Зе Луиш оформил дубль

Московский «Спартак» в контрольном матче на своем первом зимнем тренировочном сборе в ОАЭ с крупным счетом переиграл «Астану», являющуюся действующим чемпионом Казахстана. Отметим, что дублем в составе красно-белых отметился нападающий Зе Луиш, по голу на свой счет записали полузащитники Квинси Промес, Ивелин Попов и Александр Зуев.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Астана (Казахстан) – 5:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 55; 2:0 – Зе Луиш, 72; 3:0 – Промес, 79; 4:0 – Попов, 81; 5:0 – Зуев, 85.