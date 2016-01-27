Мутко: «Со следующего сезона взнос за каждого легионера будет отменен»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о том, как прошло заседание исполкома организации, и заявил, что взнос клубами за каждого футболиста-легионера в заявке со следующего сезона будет отменен.

"Исполком плановый, революционных решений нет. Из интересных вопросов – ход подготовки к конференции РФС в марте, изменение устава РФС, над которым мы последовательно работаем, внесение на рассмотрение на конференции РФС доработанной стратегии развития футбола с учетом тех пунктов, которые мы рассмотрели на заседании совета по спорту.

Сегодня мы сделали одинаковым взнос клубами за каждого футболиста-легионера. Раньше же в ФНЛ была одна сумма, в премьер-лиге – другая. Такое ощущение, что разные иностранцы играют! Договорились, что взнос до конца сезона будет действовать в ином объеме – теперь его размер составит 150 тысяч рублей вместо 300. Одинаково для клубов всех лиг. А с будущего сезона взимание денег в этом вопросе мы отменим, я не сторонник таких моментов", - сообщил Мутко.