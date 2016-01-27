Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зотов: «Спартаку» по силам побороться за путевку в Лигу чемпионов»

    Полузащитник московского "Спартака" Александр Зотов рассказал о том, как проходит первый тренировочный сбор команды в ОАЭ, а также о своих планах на вторую половину сезона.

    — Как проходят сборы в Абу-Даби?

    — Первые сборы всегда самые тяжелые. Наверное, так и должно быть. Нагрузка очень высокая. В заключительные дни подготовки чувствую накопившуюся усталость. Но все это пойдет на пользу: чем лучше поработаем сейчас, тем легче будет весной.

    — Ближайший соперник – казахстанская "Астана". Интересно будет сыграть против этой команды?

    — Конечно, ведь это участник группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. Мы все прекрасно видели, как неплохо "Астана" выступила в этом турнире — ни разу не проиграла дома. Могу сказать точно, что игра с ней будет интереснее и сложнее, нежели с китайской командой.

    — А какие цели вы ставите перед собой на весеннюю часть чемпионата?

    — Было бы здорово сыграть во всех 12 матчах. И в конце сезона, глядя в глаза своим партнерам, честно сказать: "Парни, сделал все что мог!" Вместе со всей командой будем стремиться подняться повыше в турнирной таблице. Думаю, нам по силам побороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2016 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11223

      alp 27 января 2016, 20:23

      а зачем? чтобы потом влетать как от порты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 19:12

      Ну, поборитесь, я только ЗА!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11