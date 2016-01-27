Зотов: «Спартаку» по силам побороться за путевку в Лигу чемпионов»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Зотов рассказал о том, как проходит первый тренировочный сбор команды в ОАЭ, а также о своих планах на вторую половину сезона.

— Как проходят сборы в Абу-Даби?

— Первые сборы всегда самые тяжелые. Наверное, так и должно быть. Нагрузка очень высокая. В заключительные дни подготовки чувствую накопившуюся усталость. Но все это пойдет на пользу: чем лучше поработаем сейчас, тем легче будет весной.

— Ближайший соперник – казахстанская «Астана». Интересно будет сыграть против этой команды?

— Конечно, ведь это участник группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. Мы все прекрасно видели, как неплохо «Астана» выступила в этом турнире — ни разу не проиграла дома. Могу сказать точно, что игра с ней будет интереснее и сложнее, нежели с китайской командой.

— А какие цели вы ставите перед собой на весеннюю часть чемпионата?

— Было бы здорово сыграть во всех 12 матчах. И в конце сезона, глядя в глаза своим партнерам, честно сказать: «Парни, сделал все что мог!» Вместе со всей командой будем стремиться подняться повыше в турнирной таблице. Думаю, нам по силам побороться за путевку в Лигу чемпионов.