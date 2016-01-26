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    Президент «Цюриха» доволен Кержаковым

    Президент "Цюриха" Анчилло Канепа похвалил российского форварда Александра Кержакова, который отметился голом в товарищеском матче с "Ридом" (1:1).

    "Очень рад, что Александр забил первый мяч за наш клуб. В последние недели он упорно работал и набрал очень хорошую форму. В проведенных товарищеских матчах он поразил меня объемом проделанной работы. Думаю, Кержакову действительно нравится в "Цюрихе". Он пользуется высоким авторитетом в коллективе и является примером для подражания для всех игроков", - сказал Канепа.

    Напомним, что 33-летний Кержаков принадлежит "Зениту", а за "Цюрих" выступает на правах аренды.

    Источник: ТАСС

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    26.01.2016 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      RMden 26 января 2016, 22:13

      Удачи Кержу!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      MirOb1 26 января 2016, 19:52

      Зенит не оценивает своих асов типа Кержакова и Широкова. Эти два парня в паре могут любую команду вывести в чемпионы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 19:02

      Керж может гордиться.

      0
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