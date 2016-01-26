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Айссати: «В целом мне все нравится в «Тереке»

26 января 2016, 12:58
4

Марокканский полузащитник "Терека" Исмаил Айссати заявил, что его устраивает жизнь в России.

"Мне нравится жить в России. Я тут уже 2,5 года и полностью адаптировался. Первые полгода были сложными, так как пришлось переезжать в новую страну с другой культурой. Но 3 месяца назад мы перебрались жить в Грозный. Я здесь хорошо освоился здесь, так как местная культура похожа на марокканскую.

Я считаю, что "Терек" – большой клуб в России. Мы неплохо выступили в прошлом году. Мне кажется, что любая российская команда согласится с тем, что с нами тяжело играть. В нашей команде собраны хорошие игроки со всего мира.

Мой контракт с "Тереком" действует еще полгода. В данный момент мы ведем переговоры по новому соглашению. В целом мне все нравится здесь, как и моей семье", – сказал Айссати.

27-летний Айссати выступает за "Терек" с 2013 года, провел за клуб 54 матча и забил 1 гол.

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Айссати Исмаил
Комментарии (4)
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Aztec58
1453809306
На митинг ходил? За бедного Рамзана заступался?
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Barsuk52
1453811740
1 гол в 58 играх не очень
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MirOb1
1453817987
Локомотиву забей два гола иначе 58 игр и один гол совсем мало. Алах Акбар!!!
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