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    «Рубин» хочет купить Иванова

    Казанский "Рубин" проявляет интерес к полузащитнику грозненского "Терека" Олегу Иванову.

    "Рубин" намерен подписать Иванова в ближайшее время. В составе казанского клуба Иванов может заменить хавбека Благо, который, скорее всего, покинет команду зимой.

    В нынешнем сезоне 29-летний Иванов провел 17 матчей в премьер-лиге и отдал 6 голевых передач. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до июня 2017 года.

    Ранее сообщалось, что Ивановым также интересуются ЦСКА и "Спартак", но "Терек" запросил за него порядка 10 миллионов евро, и московские клубы отказались от его покупки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2016 12:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 января 2016, 19:59

      А что с Благо произошло?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 января 2016, 16:24

      у него и в Тереке времени много игрового....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 26 января 2016, 15:04

      Ну,если 10 лямов просят,то сомневаюсь за Рубин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 14:56

      Ага, имеет желание, но не имеет возможностей.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 26 января 2016, 22:20

      ага

      0
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