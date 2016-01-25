Мустафи может стать заменой травмированному Боатенгу

"Бавария" находится в поиске футболиста, который смог бы заменить защитника Джерома Боатенга. Напомним, Боатенг не сможет играть до конца апреля из-за травмы.

Сообщается, что мюнхенцы интересуются игроком "Валенсии" Шкодраном Мустафи, однако считают, что сумма отступных за него, составляющая 50 миллионов евро, завышена.

Кроме того, руководству "Баварии" не нравится то обстоятельство, что Мустафи уже заигран за "Валенсию" в этом сезоне Лиги чемпионов, а значит, не сможет выступать за немецкий клуб на стадии плей-офф этого турнира.