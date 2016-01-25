Балахнин: «Нойштедтер оставил приятные впечатления, особенно хочется отметить его универсализм»

Тренер сборной России Сергей Балахнин остался доволен игрой полузащитника "Шальке-04" Романа Нойштедтера, который рассчитывает в скором времени получить гражданство РФ.

"По тому, что мне удалось увидеть, Нойштедтер оставил приятные впечатления: он хорош в борьбе, грамотно играет позиционно, дисциплинирован, выполняет большой объем работы. Особый плюс, который хочется в нем отметить, — это его универсализм, ведь он может сыграть как в центре поля, так и в защите.



Тренерский штаб анализирует игру и других кандидатов в сборную, по этому поводу мы будем собираться и обсуждать 5 февраля. Новые имена и другие детали подготовки команды вы узнаете от главного тренера", - сказал Балахнин.