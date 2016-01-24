Булыкин: «В будущем хочу стать спортивным функционером»

Экс-нападающий "Локомотива", "Динамо" и "Волги" Дмитрий Булыкин рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока, отметив, что отлично бы справился с деятельностью спортивного функционера.

"Тренерская работа – это минимум, на что я способен. Если у человека есть коммуникабельность, образование, желание, он вполне может быть спортивным функционером. Не только в футбольном клубе, но и в какой-то организации. Лично мне ближе спортивное функционирование. Отвечать в клубе за спортивную составляющую – оптимальный вариант для меня.

Трансферные вопросы везде решают по-разному. Если стоит задача заработать на трансферах – это одно, но сейчас я знаю и таких людей, которые хотят, чтобы клуб заработал. В России это практически невозможно, хотя, к примеру, у ЦСКА получается", – сказал Булыкин.