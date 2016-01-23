Чемпионшип. «Миддлсбро» уступил «Ноттингему» и другие результаты

В матче 28-го тура Чемпионшипа «Миддлсбро» проиграл «Ноттингему» – 0:1. Гол забил Джейми Уорд.

В других встречах тура «Бирмингем Сити» обыграл «Ипсвич», «Болтон» одолел «Милтон», «Брайтон» оказался сильнее «Хаддерсфилда», «Кардифф» и «Ротерхэм» сыграли вничью , «Лидс» взял верх над «Бристолем», «Престон» уступил «Брентфорду», «Рединг» и «Шеффилд Уэнсдэй» поделили очки, «Фулхэм» оказался слабее «Халла», «Чарльтон» и «Блэкберн» разошлись миром.

Ранее в рамках этого тура «Куинз Парк Рейнджерс» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью – 1:1.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур

Бирмингем Сити – Ипсвич – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бакли, 23; 2:0 – Торал, 54; 3:0 – Кифтенбельд, 70.

Болтон – Милтон – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Холдинг, 7; 2:0 – Претли, 41; 2:1 – Мерфи, 89; 3:1 – Амеоби, 90.

Брайтон – Хаддерсфилд – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Замора, 30; 1:1 – Банн, 45; 2:1 – Уилсон, 66.

Кардифф – Ротерхэм – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Пилкингтон, 25; 1:1 – Ньюэлл, 44; 1:2 – Пилкингтон (в свои ворота), 49; 2:2 – Пилкингтон, 60.

Удаление: Пелтье, 84.

Лидс – Бристоль – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дукара, 59.

Мидлсбро – Ноттингем – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Уорд, 70.

Престон – Брентфорд – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Киннингем (в свои ворота), 22; 1:1 – Рич, 24; 1:2 – Джадж, 43; 1:3 – Свифт, 80.

Рединг – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хупер, 10; 1:1 – Купер, 74.

Фулхэм – Халл – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эрнандес (в свои ворота), 80.

Чарльтон – Блэкберн – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Леннон, 30; 1:1 – Родс, 45.

Куинз Парк Рейнджерс – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Полтер, 2; 1:1 – Хенри, 48.

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