«Малага» – «Барселона». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 21-го тура испанского чемпионата, в котором "Малага" примет "Барселону". В последних матчах "анчоусы" демонстрируют неплохой футбол, но и каталонская команда находится в превосходной форме. Отметим, что в случае победы "Барселона" вернет себе первое место в турнирной таблице.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Малага" - "Барселона". Начало в 18:00, не пропустите!