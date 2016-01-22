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    Маурисио: «Первые тренировки в «Зените» прошли очень интересно»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился первыми впечатлениями от пребывания в составе своего нового клуба.

    «Я очень рад этому приглашению, «Зенит» – это очень большая команда в России. Нужно продолжать работать, и все будет нормально. На сборах у всей команды хорошее настроение, все стараются мне помочь, это приятно. Первые тренировки прошли очень интересно. Думал, будет только беговая работа, но тренер сказал, что я приму участие и в двусторонней игре. Хочу найти квартиру в Петербурге, перевезти сюда семью. Скучаю по жене и ребенку», – сказал Марисио.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.01.2016 20:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      zeni 23 января 2016, 08:50

      Посмотрим посмотрим..Удачи.

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