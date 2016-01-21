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    Стали известны подробности перехода Халка и Гарая в «Зенит»

    На портале Football Leaks появились электронные копии соглашений по трансферам Халка и Эсекьеля Гарая в "Зенит".

    Как указано в документах, бразилец обошелся сине-бело-голубым в 40 миллионов евро. Эта сумма была переведена "Порту" тремя траншами. Также контракт содержит пункт, по которому португальский клуб получит 10% от разницы между суммой последующего трансфера игрока и 40 миллионами евро в случае, если нападающий будет продан петербургским клубом за сумму более 70-ти миллионов.

    Кроме того, в "Газпром" от "Порту" поступал запрос о гарантиях по выплатам трансферной стоимости 29-летнего форварда.

    Сумма, заплаченная "Зенитом" за Гарая "Бенфике" составила шесть миллионов евро, что и было указано "орлами" в своем пресс-релизе после оформления сделки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2016 19:53
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 21 января 2016, 23:11

      За 50 реально Халка продать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 января 2016, 22:42

      зачем это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 января 2016, 22:28

      это официальные цифры. а сколько еще в обход налгов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 21 января 2016, 21:34

      Газпром рулит!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 21 января 2016, 21:15

      а витселя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 21 января 2016, 21:14

      За 6лямов Гарая?Самый удачный в Истории трансфер Зенита)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      andrey16351 > KuPe4iK 21 января 2016, 21:49

      Первый раз купили игрока по его реальной рыночной цене!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > KuPe4iK 22 января 2016, 00:33

      Это бумага для народа,а в конверте сколько мы не узнаем!

      1
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      ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor > KuPe4iK 22 января 2016, 04:37

      там еще на откаты столько же ушло

      2
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > andrey16351 22 января 2016, 22:58

      Гарай один из лучших ЦЗ в мире,о чём ты? За 6 лямов его купили только потому,что за Витселя переплатили,ибо 50% от продажи Гарая должно было пойти в Реал,а Бенфике это не выгодно,вот и продали Гарая по дешевле,а Витселя по дороже

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