Фахриев: «Цакташ - один из лучших молодых игроков чемпионата Хорватии»

Генеральный директор казанского "Рубина" Ильгиз Фахриев прокомментировал переход в команду полузащитника "Хайдука" Мийо Цакташа.

"Цакташ - один из лучших молодых игроков чемпионата Хорватии, и он уже привлекался в национальную сборную. Мийо - игрок созидательного плана, который может и создать момент для команды, и взять игру на себя. Мы планируем, что через Цакташа будет строиться атакующая игра "Рубина", - сказал Фахриев.

"Я пока не очень знаком с российской лигой, но безусловно знаю о "Рубине". Команда играла и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и, конечно, знаю о победе над "Барселоной". С нетерпением жду возобновления чемпионата, в котором я рассчитываю добиться лучшего результата с "Рубином". Надеюсь, что своей игрой помогу своей новой команде", - добавил Цакташ.