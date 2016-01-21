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  • Безродный: «Когда Червиченко пришел к власти в «Спартаке», начался развал команды»

Безродный: «Когда Червиченко пришел к власти в «Спартаке», начался развал команды»

21 января 2016, 14:52
4

Бывший полузащитник «Спартака« Артем Безродный рассказал, почему ему не удалось заиграть на высоком уровне, а также о развале команды при Андрее Червиченко.

«Тяжелее всего мне было при травмах ахиллов. В «Спартаке» ахиллы начались, когда пришел к власти президент клуба Червиченко, когда начался развал команды. Смена игроков, ротация. Молодежь стали подпускать, зато футболисты, которые достигли серьезных высот, шли из команды или их убирали. При президентстве Олега Ивановича Романцева такого безобразия не было. «Спартак» играл и получал титулы.

С приходом Червиченко начался хаос в клубе, который продолжается до сих пор – «Спартак» до сих пор не может выиграть чемпионство, хотя для «Спартака» никогда не существовало второго места, третьего. Это не результат, это поражение. Результат – только первое место. Романцев буквально вселил нам в мозг мысль: «Вы в футболе должны выжимать только максимум. Вы должны быть лучшими». Когда «Спартак» стал чемпионом России второй, третий, четвертый раз подряд, Олегу Ивановичу это надоело и он захотел выиграть что-то в Европе...

Что касается моих проблем, то не знал, что как помочь ахиллам. Столько уколов сделал, столько курсов лечения и реабилитации прошел, к каким только специалистам не ездил – все бесполезно. Я был в отчаянии. Из «Спартака» ушел с травмой, так как Червиченко постоянно упрекал: «Долго лечишься». Мы с ним сразу не нашли общего языка. Если бы я травму получил на дискотеке – это понятно. Но я травмировался на сборах! Вроде уже не болит... Игра, две – опять то же самое. Уколы, уколы. Я утром вставал на колени и так полз в туалет. Ахиллы были черными, и их не было вообще! Когда вернулся в Сумы, начал пить травы. Плюс – бегал, преодолевая невыносимую боль, по снегам, по льду. Ахиллы залечил только через боль. Год я так бегал по разным горах. Потихоньку они перестали меня беспокоить.

На Романцева не держу ни малейшей обиды. Для меня это лучший тренер. Думаю, что и те ребята, которые тогда играли в «Спартаке», считают аналогично. Он – тонкий психолог, видит игрока насквозь. На просмотр приезжают люди, Романцеву хватит 15 минут, чтобы определить – это игрок или нет. Обращает внимание на то, как футболист принимает мяч, как бежит с мячом и даже без мяча», – рассказал Безродный.

Напомним, что Безродный выступал за «Спартак» с 1998 по 2003 годы, провел за клуб 61 матч и забил 16 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Безродный Артем Романцев Олег Червиченко Андрей
Комментарии (4)
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REDWHITE_
1453377527
ХОРОШИЙ ИГРОК БЫЛ. Жаль, что так сложилось.
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Aztec58
1453381426
"– Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко называл вас бездельником. С чего вдруг у вас отношения не сложились? – Червиченко, видимо, злопамятный тип. Случилась одна комичная история, году где-то в 2000-м. После одного из матчей мы поехали с женами в ресторан. Были Титов, Парфенов, другие ребята. Ужинаем, общаемся. Вдруг ко мне вальяжно подсаживается какой-то неизвестный мужик с рюмкой коньяка в руке. Пузатенький, на шее какие-то украшения. Поигрывая рюмкой, песочит меня: «Что ты здесь делаешь, Безродный? Одну игру хорошую сыграл – и уже с основным составом по ресторанам разъезжаешь?» А я ему: «Какое ваше дело? Вы сами-то кто такой? Отсядьте по-хорошему». Он же пуще прежнего заливается: «Сгною тебя, будешь во второй лиге играть!» Еле от него отбился. Ну, думаю, какой-то болельщик озверевший. Титов начал его успокаивать, по имени называл. Я знать не знал, что это господин Червиченко и что он уже на руководящей должности в клубе. Тит мне потом объяснил: новые люди в «Спартак» пришли, мешочек денег принесли." (с) (Из интервью с Безродным 2010г.)
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fakel-vrn
1453388785
в спартак кто бы не пришел, всегда идет развал
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VVM1964
1453393787
Я ДУМАЮ , ЧТО РОМАНЦЕВА МНОГИЕ ВСПОМНЯТ ДОБРЫМ СЛОВОМ ! ЧТО КАСАЕТСЯ АРТЕМА - КАК ГОВОРИТСЯ " ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ " , ТАК СЛОЖИЛОСЬ . ТРАВМА ОНА КАК ПУЛЯ - ДОСТОЙНЫХ НЕ ВЫБИРАЕТ .
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