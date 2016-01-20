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    Озбилиз обойдется «Бешикташу» в 2,5 миллиона

    Армянский полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз, скорее всего, перейдет в "Бешикташ", сообщает NTV Spor.

    Клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера не сообщается. Хавбек подпишет с турками контракт до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что Озбилиз может перейти в "Легию".

    25-летний Озбилиз выступает за "Спартак" с 2013 года, провел за клуб 38 матчей и забил 4 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 20:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 января 2016, 23:12

      Армянин будет развлекать своей игрой турков??? Просто нет слов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 января 2016, 23:12

      ветра в спину!

      -3
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