Хозин: «Подкалываем Ерохина, мол, приходит на тренировку не того клуба»

Защитник "Урала" Владимир Хозин прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника "шмелей" Александра Ерохина в "Ростов".

– Одна из последних историй, связанных с вашим клубом – слухи об уходе Александра Ерохина. "Ростов" его уже объявил своим футболистом, а "Урал" пока этот трансфер не признает.

– Мы не знаем сами, как воспринимать данную информацию. Скажу только, что Саша продолжает тренироваться с нами. Контракт с "Уралом" у него заканчивается летом, так что это может быть предварительное соглашение. Тут лучше спросить у него самого. Мы его лишь немного подкалывали, что в другой майке приходит на тренировку, не в желто-синей, перепутал тренировки.

Полностью интервью с Владимиром Хозиным можно прочитать здесь.