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    Владимир Хозин: «Подкалываем Ерохина, что приходит на тренировку не того клуба»


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    20.01.2016 14:00
    Защитник «Урала» Владимир Хозин в интервью «Бомбардиру» рассказал о суровых сборах в Екатеринбурге и прокомментировал историю с несостоявшимся переходом Александра Ерохина в «Ростов».

    На днях вы продлили контракт с "Уралом". Долго ли велись переговоры?

    – Мне предлагали продлить действующий контракт до конца сезона. Фактически сразу после отпуска все и началось. 18 января в Екатеринбург прилетел мой агент, и почти моментально мы пришли к согласию. Считай, что за один день и управились. А что тянуть? Меня все устраивает в "Урале", и я рад, что клуб нуждается во мне. Поэтому и решил остаться.

    "Урал" решил подстраховаться, чтобы не получилось, как с Ерохиным?

    – Ох, даже не знаю, что и сказать. Отмечу еще раз, что меня очень обрадовал тот факт, что руководство "Урала" решило меня сохранить.

    Как проходит подготовка ко второй части сезона? Почти все клубы уехали греться в теплые страны, а вы остались в Екатеринбурге.

    – У нас из года в год такой план подготовки, мы всегда недельку проводим здесь. Чем занимаемся? Бегаем кроссы в лесу, посещаем тренажерный зал. Такой подготовительный сбор перед тем, чтобы перебраться туда, где светит солнце. Зато уже на первом зарубежном сборе сможем работать в полную силу.

    Не мерзнете, все-таки в Екатеринбурге минус десять?

    – Мерзнем, но просто одеваемся теплее, ничего страшного. Да и сейчас всего лишь минус пять, а не так давно было минус 20. Так что уже даже жарко. Никто не застрахован от плохой погоды. Ведь можно приехать на Кипр и там тоже будет несладко, пойдут дожди. У нас тут с октября уже холодно, так что мы привыкли к минусовой температуре.

    "Урал" зимой уже потерял Подберезкина. Как в команде восприняли это?

    – Порадоваться за него можно, ведь он перешел в "Краснодар" - его сейчас уже можно считать российским топ-клубом, выступает в Лиге Европы. Это повышение для Вячеслава. Не было смысла его удерживать. Если бы он пошел на понижение, то тогда можно было бы отговаривать от перехода.

    Он уже попрощался с командой?

    – Он почему-то еще не попрощался с нами, только в телефонном разговоре. Но все происходило во время отпуска, так что легко объяснимо. Посмотрим теперь, как он дальше себя поведет. Думаю, что Подберезкин еще проставится перед ребятами.

    Одна из последних историй, связанных с вашим клубом – слухи об уходе Александра Ерохина. "Ростов" его уже объявил своим футболистом, а "Урал" пока этот трансфер не признает.

    – Мы не знаем сами, как воспринимать данную информацию. Скажу только, что Саша продолжает тренироваться с нами. Контракт с "Уралом" у него заканчивается летом, так что это может быть предварительное соглашение. Тут лучше спросить у него самого. Мы его лишь немного подкалывали, что в другой майке приходит на тренировку, не в желто-синей, перепутал тренировки.

    Где он в итоге будет до лета?

    – Не знаю, честно. Сам он об этом ничего не говорит. Если он все же останется, то для команды это будет большим плюсом. Ерохин поможет нам, но тут все зависит от его желания.

    Многие считают, что потеря Подберезкина и Ерохина будет фатальной для "Урала". Что можете ответить?

    – У нас впереди еще 12 игр, посмотрим, как все выйдет. Но мне не кажется, что для нас это не будет фатально – в составе есть еще много хороших игроков. Ушедших мы найдем кем заменить, ведь в футболе всегда так – кто-то приходит, а кто-то уходит. Все будет хорошо.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ. Коробов перешел в "Урал"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Урал», РФПЛ
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