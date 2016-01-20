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  • Владимир Хозин: «Подкалываем Ерохина, что приходит на тренировку не того клуба»

Владимир Хозин: «Подкалываем Ерохина, что приходит на тренировку не того клуба»

<p> </p> <p>–<strong> На днях вы продлили контракт с "Уралом". Долго ли велись переговоры?</strong></p> <p>– Мне предлагали продлить действующий контракт до конца сезона. Фактически сразу после отпуска все и началось. 18 января в Екатеринбург прилетел мой агент, и почти моментально мы пришли к согласию. Считай, что за один день и управились. А что тянуть? Меня все устраивает в "Урале", и я рад, что клуб нуждается во мне. Поэтому и решил остаться.</p> <p>–<strong> "Урал" решил подстраховаться, чтобы не получилось, как с Ерохиным?</strong></p> <p>– Ох, даже не знаю, что и сказать. Отмечу еще раз, что меня очень обрадовал тот факт, что руководство "Урала" решило меня сохранить.</p> <p>–<strong> Как проходит подготовка ко второй части сезона? Почти все клубы уехали греться в теплые страны, а вы остались в Екатеринбурге</strong>.</p> <p>– У нас из года в год такой план подготовки, мы всегда недельку проводим здесь. Чем занимаемся? Бегаем кроссы в лесу, посещаем тренажерный зал. Такой подготовительный сбор перед тем, чтобы перебраться туда, где светит солнце. Зато уже на первом зарубежном сборе сможем работать в полную силу.</p> <p>–<strong> Не мерзнете, все-таки в Екатеринбурге минус десять?</strong></p> <p>– Мерзнем, но просто одеваемся теплее, ничего страшного. Да и сейчас всего лишь минус пять, а не так давно было минус 20. Так что уже даже жарко. Никто не застрахован от плохой погоды. Ведь можно приехать на Кипр и там тоже будет несладко, пойдут дожди. У нас тут с октября уже холодно, так что мы привыкли к минусовой температуре.</p> <p>–<strong> "Урал" зимой уже потерял Подберезкина. Как в команде восприняли это?</strong></p> <p>– Порадоваться за него можно, ведь он перешел в "Краснодар" - его сейчас уже можно считать российским топ-клубом, выступает в Лиге Европы. Это повышение для Вячеслава. Не было смысла его удерживать. Если бы он пошел на понижение, то тогда можно было бы отговаривать от перехода.</p> <p>–<strong> Он уже попрощался с командой?</strong></p> <p>– Он почему-то еще не попрощался с нами, только в телефонном разговоре. Но все происходило во время отпуска, так что легко объяснимо. Посмотрим теперь, как он дальше себя поведет. Думаю, что Подберезкин еще проставится перед ребятами.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/49778877cae5ddf19042832897c1b97c.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>–<strong> Одна из последних историй, связанных с вашим клубом – слухи об уходе Александра Ерохина. "Ростов" его уже объявил своим футболистом, а "Урал" пока этот трансфер не признает.</strong></p> <p>– Мы не знаем сами, как воспринимать данную информацию. Скажу только, что Саша продолжает тренироваться с нами. Контракт <span style="line-height: 20.8px;">с "Уралом" </span>у него заканчивается летом, так что это может быть предварительное соглашение. Тут лучше спросить у него самого. Мы его лишь немного подкалывали, что в другой майке приходит на тренировку, не в желто-синей, перепутал тренировки.</p> <p>–<strong> Где он в итоге будет до лета?</strong></p> <p>– Не знаю, честно. Сам он об этом ничего не говорит. Если он все же останется, то для команды это будет большим плюсом. Ерохин поможет нам, но тут все зависит от его желания.</p> <p>–<strong> Многие считают, что потеря Подберезкина и Ерохина будет фатальной для "Урала". Что можете ответить?</strong></p> <p>– У нас впереди еще 12 игр, посмотрим, как все выйдет. Но мне не кажется, что для нас это не будет фатально –  в составе есть еще много хороших игроков. Ушедших мы найдем кем заменить, ведь в футболе всегда так – кто-то приходит, а кто-то уходит. Все будет хорошо.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450908" target="_blank">Таблица зимних трансферов РФПЛ. Коробов перешел в "Урал"</a></strong></p>

Урал Краснодар Хозин Владимир Подберезкин Вячеслав Ерохин Александр
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