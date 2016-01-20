Пеев стал играющим тренером «Амкара»

Полузащитник "Амкара" Георги Пеев стал играющим тренером пермской команды. Об этом рассказал рулевой клуба Гаджи Гаджиев.

"Пеев введен в тренерский штаб, и теперь у него такие же функции играющего тренера, как и у капитана Дмитрия Белорукова, которого мы наделили этими полномочиями еще весной 2015 года. Оба футболиста принимают участие в обсуждении наиболее важных вопросов организационного характера, или связанными с подготовкой, наравне со мной, Андреем Карякой и Вадимом Евсеевым", – отметил Гаджиев.