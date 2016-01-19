«Барселона» готова отпустить Дугласа в бесплатную аренду

"Барселона" хочет отдать в аренду бразильского защитника Дугласа.

Каталонский клуб готов отпустить игрока в бесплатную аренду и даже продолжить платить ему зарплату, чтобы предоставить ему игровую практику в другом клубе. Впрочем, пока что никто не проявляет заинтересованность в игроке.

Напомним, что 25-летний Дуглас перешел в "Барселону" летом 2014 года, провел за клуб 7 матчей. В составе каталонцев Дуглас выиграл чемпионат и Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.