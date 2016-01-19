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    В сети появились логотипы новых каналов холдинга «Матч!»

    Стало известно, как будут выглядеть логотипы новых каналов холдинга "Матч!"

    В ближайшее время исчезнут и переименуются несколько каналов, входящих в систему "Матч ТВ". В то же время, создается несколько новых каналов: "Матч! Игра", "Матч! Арена" и "Матч. Наш Спорт".

    В названиях теперь не упоминается "НТВ-Плюс". Так, каналы "НТВ-Плюс Футбол 1", "НТВ-Плюс Футбол 2" и "НТВ-Плюс Футбол 3" будут именоваться "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 2" и "Матч! Футбол 3". Канал о единоборствах "Боец ТВ" станет именоваться "Матч! Боец".

    Источник: Sportbox.ru

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    19.01.2016 07:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: 0

      wornzax 19 января 2016, 13:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +58

      BlackX 19 января 2016, 12:46

      Нууу, с каналами футбол, боец и наш спорт, понятно всё, кроме того, будут ли они бесплатными.
      А вот что будут показывать на Матч! Арена и Матч! Игра?

      0
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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 > BlackX 19 января 2016, 13:00

      На Игре или Арене возможно хоккей

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 января 2016, 12:18

      О футболе можно забыть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 19 января 2016, 11:33

      О - оригинальность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      халк-7 19 января 2016, 11:05

      Матч! **йня назовите главный канал!! Это название будет реально отрожать что за контент на канале!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 19 января 2016, 10:54

      На Матче ТВ я так понимаю только водное поло будем смотреть?

      4
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos > grigkh 19 января 2016, 11:33

      Погоди, скоро и фильмы с Сигалом вернутся

      0
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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 19 января 2016, 10:45

      Футбол 1,2,3 будут бесплатными?

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 января 2016, 10:23

      о боже, да всем насрать!!! (с)

      0
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 19 января 2016, 08:33

      мордобой показывают,а нхл и нба нет

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 > vladik12 19 января 2016, 10:35

      конечно,лучше копированую хоккейную лигу посмотреть.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > AleXXX 88 19 января 2016, 10:40

      Типа денег нет,уже говорили об этом.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > vladik12 19 января 2016, 10:41

      Многие в записи бы тоже не отказались глянуть.Тем более виасат уже сколько лет показывает и рейтинги вполне достойные.

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 > zagrizlik 19 января 2016, 10:53

      ты прав,я на виасате 5 лет смотрел,по 3-4 матча в сутки показывали+обзор подробный каждый день

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