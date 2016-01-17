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    «Спартак» договорился с «Челси» о трансфере Реми

    Нападающий лондонского «Челси» Лоик Реми в ближайшее время может перейти в московский «Спартак». Как сообщает "Вести.Ru", переговоры между клубами велись на протяжении нескольких недель и близки к завершению. Синие готовы отпустить Реми в Москву за 10 миллионов евро.

    Отмечается, что красно-белым остается лишь уладить вопрос по зарплате футболиста. Француз хочет получать в «Спартаке» те же деньги, что получал в «Челси». Если соглашение по личному контракту с 29-летний форвардом будет достигнуто, Реми должен будет отправиться в Германию для прохождения медицинского обследования, после которого он уже сможет присоединиться к своей новой команде.

    В текущем сезоне Реми в 15 матчах за «Челси» забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2016 22:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 20 января 2016, 20:43

      берём ,пригодится .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 18 января 2016, 16:36

      Хороший нап,просто там Косту всегда выпускают,а Реми играть не дают.Он усилит Спартак,поверьте!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 18 января 2016, 12:37

      Круто, просто так в Челси не попадают

      0
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      ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt > vyacheslaff 18 января 2016, 13:52

      и просто так не расстаются с игроками

      1
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 18 января 2016, 11:45

      Слабый нап , медленный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 января 2016, 11:14

      посмотрим, понаблюдаем)
      а может утка??

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 18 января 2016, 11:13

      три гола в 15 играх да нахеер он нужен,Юра Мосисян номер 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 18 января 2016, 11:12

      Как обычно собираем весь хлам в Европе,,,,

      4
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 18 января 2016, 10:19

      29 vyjuj e;t

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      кто там 18 января 2016, 10:09

      хороший ход. Забивает маловато, так что не скажешь потом, что очередного игрока загубили(

      0
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      Рейтинг: +16

      Andy Brandy 18 января 2016, 09:02

      Кони заверещали, бомжи испугались. Это вполне предсказуемо. У первых половина состава щедро посыпают газон песком без надежд на обновление, поскольку Гинер банкрот. У вторых тоже бабла не разгуляться, поскольку Газпром отцепляют от гос.кормушки и Миллеру уже не до Халков. А на Спартак всегда найдутся желающие, поскольку величие не пропьешь. Декада без побед, а болельщиков меньше не стало. А скоро их только прибавится, поскольку, как и прежде, кроме Спартака не будет никого. И текущий игровой кризис мы будем вспоминать с улыбкой. Вперёд, Спартак!

      6
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Andy Brandy 18 января 2016, 10:13

      лол=) а в чем прикол каждые ТО выкидывать бабло на ветер и в итоге 5е места?) смешной парася.

      -3
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > кто там 18 января 2016, 18:49

      это не прикол а истина.

      0
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      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > апоголлл 18 января 2016, 18:53

      все впереди.москва не сразу строилась.будет чемпионство......

      0
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