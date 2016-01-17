Защитник «Кристал Пэлас» может стать преемником Терри в «Челси»

"Челси" хочет приобрести защитника "Кристал Пэлас" Скотта Данна. Отмечается, что руководство лондонского клуба видит в 28-летнем англичанине преемника капитана "аристократов" Джона Терри.

Сам Данн, продливший в прошлом году контракт с "Кристал Пэлас", не хочет покидать свою нынешнюю команду, однако лондонцы готовы предложить игроку удвоенную зарплату.

По данным Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в три миллиона евро. В нынешнем сезоне Данн провел за "Кристал Пэлас" в АПЛ 21 матч и забил в них три гола.