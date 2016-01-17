Серия А. «Наполи» одержал волевую победу над «Сассуоло» и укрепил лидерство в чемпионате

В матче 20-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Сассуоло» – 3:1. Первый мяч в этой встрече был забит уже на третьей минуте, когда Фальчинелли реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Однако еще в первом тайме «Наполи» сумел не только отыграться, но и установить победный счет усилиями Кальехона и Игуаина. Точку в матче поставил тот же Игуаин, забивший третий гол неаполитанцев в концовке игры.

Таким образом, «Наполи» по-прежнему лидирует в чемпионате Италии и опережает «Интер» уже на четыре очка.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Наполи – Сассуоло – 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Фальчинелли (с пенальти), 3; 1:1 – Кальехон, 19; 2:1 – Игуаин, 42; 3:1 – Игуаин, 90.

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