Тарасов: «Таких опорников с российским паспортом, как Денисов, сейчас мало»

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов не считает своим конкурентом хавбека "Динамо" Игоря Денисова.

– А как вам история с Денисовым? Он ведь ваш прямой конкурент. Не задевает, что чуть ли не сам министр спорта вернул ему игровую практику?

– А разве Денисов плохой игрок? Он важен для сборной, что доказал в последних матчах отборочного турнира. И я не считаю его конкурентом. Просто всегда готов заменить его, если будет нужно. Он нужен нашему футболу, сборной, таких опорников с российским паспортом сейчас мало!

– Так ведь этот документ может появиться у Романа Нойштедтера из "Шальке-04". Как раз опорника. Не обидно, что РФС ищет усиление на стороне?

– Нет. Но я и раньше говорил, что против натурализации.