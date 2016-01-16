Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Деменко: «Переход Жиркова – промах селекционной службы «Зенита»

Деменко: «Переход Жиркова – промах селекционной службы «Зенита»

16 января 2016, 08:23
3

Бронзовый призер чемпионата России-2001, бывший полузащитник сборной России Максим Деменко прокомментировал возможный переход в "Зенит» полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова.

«Зенит» в эти дни тоже в центре внимания. Скоро должны объявить о переходе Юрия Жиркова. Он сейчас помощник «Зениту»?

— Смотря для чего? Жирков в отличии, например, от Анюкова постоянно играет на левом фланге. Надежно подменить Доменико Кришито, что в условиях лимита, возможно, делать придется часто, у Юрия получится это сделать лучше. Способен принести пользу он и в качестве атакующего полузащитника. Я знаю Жиркова, как очень профессионального и дисциплинированного футболиста. К тому же тяжелых травм у него не было. Поэтому на посильном для себя уровне он сыграет. Другое дело — усилит ли это «Зенит»? Вряд ли. По большому счету, его возможное приобретение больше похоже на желание заткнуть дыры. Да и тренеру, который возглавит «Зенит» после Виллаш-Боаша, он может и не пригодиться.

Зачем тогда «Зенит» собирается подписать Жиркова, по нашим данным, на два с половиной года и с высокой в условиях кризиса зарплатой?

— Допускаю, что «Зенит» и не хотел брать Юрия на такой срок. Видимо, для самого игрока это было принципиальным условием. Ему 32 — в этом возрасте короткие контракты невыгодны, хочется стабильности. Похоже, подходящей кандидатуры питерцы не нашли, вот и пришлось соглашаться на условия Жиркова.

Это можно считать селекционной промашкой «Зенита»?

— Да. Ведь Жирков — футболист возрастной. Как он будет выглядеть через год? Неизвестно... Вероятность, что вложения окупятся, мягко говоря, невелики. А ведь лимит ужесточен был полгода назад. По-моему, за это время в России все-таки можно было найти более молодого игрока, способного и сегодня помочь «Зениту», и с перспективой.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Жирков Юрий Деменко Максим
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
REDWHITE_
1452925136
Юрик уже хрустальный
Ответить
Ortaped79
1452930986
зенит обрастает жирком
Ответить
Вомбат
1452938226
Газпром-цирк открывает новый сезон.
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
3
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
2
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
2
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
2
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
8
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+