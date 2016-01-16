Деменко: «Переход Жиркова – промах селекционной службы «Зенита»

Бронзовый призер чемпионата России-2001, бывший полузащитник сборной России Максим Деменко прокомментировал возможный переход в "Зенит» полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова.

— «Зенит» в эти дни тоже в центре внимания. Скоро должны объявить о переходе Юрия Жиркова. Он сейчас помощник «Зениту»?

— Смотря для чего? Жирков в отличии, например, от Анюкова постоянно играет на левом фланге. Надежно подменить Доменико Кришито, что в условиях лимита, возможно, делать придется часто, у Юрия получится это сделать лучше. Способен принести пользу он и в качестве атакующего полузащитника. Я знаю Жиркова, как очень профессионального и дисциплинированного футболиста. К тому же тяжелых травм у него не было. Поэтому на посильном для себя уровне он сыграет. Другое дело — усилит ли это «Зенит»? Вряд ли. По большому счету, его возможное приобретение больше похоже на желание заткнуть дыры. Да и тренеру, который возглавит «Зенит» после Виллаш-Боаша, он может и не пригодиться.

— Зачем тогда «Зенит» собирается подписать Жиркова, по нашим данным, на два с половиной года и с высокой в условиях кризиса зарплатой?

— Допускаю, что «Зенит» и не хотел брать Юрия на такой срок. Видимо, для самого игрока это было принципиальным условием. Ему 32 — в этом возрасте короткие контракты невыгодны, хочется стабильности. Похоже, подходящей кандидатуры питерцы не нашли, вот и пришлось соглашаться на условия Жиркова.

— Это можно считать селекционной промашкой «Зенита»?

— Да. Ведь Жирков — футболист возрастной. Как он будет выглядеть через год? Неизвестно... Вероятность, что вложения окупятся, мягко говоря, невелики. А ведь лимит ужесточен был полгода назад. По-моему, за это время в России все-таки можно было найти более молодого игрока, способного и сегодня помочь «Зениту», и с перспективой.