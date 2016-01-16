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Алина Нойштедтер: «Роман добровольно принял решение играть за сборную России»

16 января 2016, 07:34

Алина Нойштедтер, мама полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера рассказала, что ее сын сам принял решение выступать за сборную России.

– Почему ваш сын неожиданно для многих решил выступать за Россию?

– Это его абсолютно добровольное решение. Его желание! Он в том возрасте, что если бы не хотел, то не делал. И в таком положении, что принудить его к этому невозможно. Невозможно!

Ничего плохого в этом не вижу. Ему 27 лет. Взрослый молодой человек. Он решает так, как решает. Если ему этого хочется, если ему это нужно, я абсолютно не против.

– В конце марта сборная России сыграет в Париже с Францией. Если Рома будет в команде...

– Мне до Парижа 4 часа езды. Думаете, не поеду? Конечно, поеду!

– А когда в Москве будет играть?

– Если не будет проблем с визой, то, понятное дело, полечу. У меня немецкий паспорт.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Германия Шальке-04 Россия Нойштедтер Роман
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