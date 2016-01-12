«Мордовия» пока не определилась с будущим Ломича

Главный тренер саранской "Мордовии" Андрей Гордеев рассказал, что клуб в ближайшее время примет окончательное решение по будущему футболиста Марко Ломича.

"Знаете, сейчас мы приедем в Саранск и примем окончательное решение. Где-то послезавтра. Варианты о трудоустройстве, безусловно, какие-то будут предложены игроку, если мы примем такое решение. Если примем решение, что он останется, значит, будет с нами тренироваться", - заявил Гордеев.

Напомним, что 32-летний Ломич летом 2015 года был переведен в молодежную команду и не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Контракт Ломича с клубом истекает следующим летом.