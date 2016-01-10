Агент: «Кирилла Комбарова не будет на первом сборе «Спартака»

Агент защитника московского «Спартака» Кирилла Комбарова Павел Андреев сообщил, что его клиент точно пропустит первый сбор красно-белых, который пройдет в ОАЭ.
- В каком клубе в итоге будет играть Кирилл?
- Не могу сейчас ничего комментировать. Дня через три-четыре.
- Но Кирилла точно не будет на перовом сборе «Спартака»?
- Да.
Напомним, ранее сообщалось об активном интересе к персоне Комбарова со стороны московских «динамовцев» и лично главного тренера бело-голубых Андрея Кобелева.
Источник: «Советский спорт»