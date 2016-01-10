«Ливерпуль» готов отпустить Старриджа за 25 миллионов

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж может покинуть команду. Руководство красных не против отпустить игрока по причине его постоянных травм. Сомнения по поводу будущего Старриджа в клубе имеются также и у наставника команды Юргена Клоппа. Мерсисайдцы готовы расстаться с футболистом не менее, чем за 25 миллионов фунтов.

В текущем чемпионате Англии нападающий принял участие в пяти матчах, отметившись двумя забитыми мячами. Всего в составе «Ливерпуля» Старридж провел 72 поединка и забил 44 гола. В данный момент игрок проходит курс восстановления после повреждения задней поверхности бедра, полученного во встрече 15-го тура АПЛ против «Ньюкасла» шестого декабря прошлого года.