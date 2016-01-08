Гетце ответит «Ливерпулю» только после разговора с Анчелотти

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце, которого активно пытается заполучить «Ливерпуль», не спешит с принятием решения о своем будущем. Контракт хавбека с мюнхенским клубом заканчивается в 2017 году. Футболист не исключает вариант перехода в стан мерсисайдсев, возглавляемых Юргеном Клоппом, с которым Гетце работал в дортмундской «Боруссии», но также хочет знать какие планы на его счет у будущего главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

«У меня контракт с клубом до 2017 года, но очень важно то, что думает обо мне новый главный тренер. Решающим фактором будет то, что именно планирует новый наставник и вхожу ли я в его планы. Все зависит от этого», - сообщил Гетце.