На тренировке «Челси» произошла стычка между Костой и Оскаром

Во время сегодняшней тренировки «Челси» едва не подрались нападающий Диего Коста и полузащитник Оскар.

Сообщается, что причиной конфликта стал жесткий подкат, который исполнил Оскар, отбирая мяч у Косты. Коста на это также ответил грубыми действиями, после чего между одноклубниками случилась стычка. По словам очевидцев, другие игроки и тренеры сумели разнять их до того, как этот инцидент превратился в настоящую драку.

Источник в «Челси» рассказал, что Оскар и Коста в итоге помирились и принесли друг другу извинения.