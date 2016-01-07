Нойштедтер ждет приглашения на товарищеские матчи сборной России в марте

Полузащитник немецкого «Шальке» Роман Нойштедтер надеется получить российское гражданство как можно скорее. По словам футболиста, он хочет дебютировать в сборной России уже в марте.

«Когда я был в Москве, представители РФС связались со мной и хотели узнать, есть ли у меня время, чтобы встретиться. Тогда я согласился играть за сборную России.

Теперь все идет к тому, что я получу российское гражданство и паспорт. Уверен, что буду приглашен на товарищеские матчи сборной России в марте.

Перспективы участия в Евро-2016 будут зависеть от выступления за «Шальке», – прокомментировал ситуацию игрок.