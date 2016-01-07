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    Шемберас: «Газзаев – своего рода диктатор»

    Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал об особенностях работы с Валерием Газзаевым.

    –​ Вы работали с Валерием Газзаевым в трех клубах. Можете назвать его главным тренером в карьере? Как бы вы его охарактеризовали?

    – Безусловно, когда проводишь столько времени с одним наставником, он оказывает на тебя большое влияние. Мы по-прежнему на связи с Газзаевым, я звоню ему поздравить с днем рождения или Новым годом. Он строгий и требовательный, своего рода диктатор. Он ненавидел плохую игру, не говоря уже о плохих результатах. Но внутри это чуткий человек, который умел прощать какие-то игровые ошибки. Высокий уровень его профессионализма не вызывает сомнения, что подтверждают результаты.

    Источник: УЕФА

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    07.01.2016 11:57
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