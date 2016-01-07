Неизвестные похитили жену полузащитника «Амкара» Огуде

Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде заявил, что его жена была похищена неизвестными.

«Меня не было дома. Жена вышла погулять с детьми. Потом мне позвонил младший брат и сказал, что в дом вошел человек с оружием в руках, забрал мою жену и посадил в машину. Как только я узнал, об этом сразу пошел в полицию. Заявив о похищении, я постарался напасть на след злоумышленников, чтобы понять, в каком направлении они могли уехать, но не смог этого сделать. С тех пор нет никаких вестей и я не знаю, в каком состоянии сейчас находится жена», – рассказал Огуде.