Алексей Еременко: «Роман правильно поступил, выбрав ЦСКА»

Ну,после Киева и Рубина,он попал в рай! В Зените он бы сел,как и Домингес, Бухаров,Рязанцев,просто не идёт у них в Зените...А им кстати Шальке.Атлетико интересовались ещё,но,в то время 15 млн.евро за него было много....Только непонятно,Рубин от Цска хотел 10 млн.евро,но в итоге за 4 купили...Тащусь,как Цска делает трансферы.Это не Барса,ПСЖ,МЮ и т.д,где тупо сливают по 100 лямов...
Известный финский футболист Алексей Еременко рассказал, почему его сын выбрал ЦСКА.
Известно, что большой интерес к Роману Еременко проявлял «Зенит»…
- Его переход в питерский клуб для меня стал бы праздником. Прыгнул в «Аллегро», посмотрел, как играет сын, - и в тот же день обратно. Не нужно летать, проходить контроль в аэропортах. Просто «Зенит» проявлял интерес, как, кстати, и некоторые московские клубы, а ЦСКА сделал конкретное предложение.
- Неужели армейцы предложили лучшие условия, чем «Зенит»?
- Нет. В других клубах Роман бы мог зарабатывать больше. Руководители ЦСКА так ему во время переговоров и сказали, а в качестве аргумента в свою пользу показали стенд с завоеванными трофеями. Считаю, что сын сделал правильный выбор. В ЦСКА он на своем месте, а для футболиста очень важно найти именно свою команду
.