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    Алексей Еременко: «Роман правильно поступил, выбрав ЦСКА»

    Известный финский футболист Алексей Еременко рассказал, почему его сын выбрал ЦСКА.

    Известно, что большой интерес к Роману Еременко проявлял «Зенит»…

    - Его переход в питерский клуб для меня стал бы праздником. Прыгнул в «Аллегро», посмотрел, как играет сын, - и в тот же день обратно. Не нужно летать, проходить контроль в аэропортах. Просто «Зенит» проявлял интерес, как, кстати, и некоторые московские клубы, а ЦСКА сделал конкретное предложение.

    - Неужели армейцы предложили лучшие условия, чем «Зенит»?

    - Нет. В других клубах Роман бы мог зарабатывать больше. Руководители ЦСКА так ему во время переговоров и сказали, а в качестве аргумента в свою пользу показали стенд с завоеванными трофеями. Считаю, что сын сделал правильный выбор. В ЦСКА он на своем месте, а для футболиста очень важно найти именно свою команду

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.01.2016 08:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 7 января 2016, 22:49

      Ну,после Киева и Рубина,он попал в рай! В Зените он бы сел,как и Домингес, Бухаров,Рязанцев,просто не идёт у них в Зените...А им кстати Шальке.Атлетико интересовались ещё,но,в то время 15 млн.евро за него было много....Только непонятно,Рубин от Цска хотел 10 млн.евро,но в итоге за 4 купили...Тащусь,как Цска делает трансферы.Это не Барса,ПСЖ,МЮ и т.д,где тупо сливают по 100 лямов...

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > narkozanos 9 января 2016, 14:56

      На то у Гинера и лучший трансферно-скаутовский менеджмент в Росии

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 7 января 2016, 09:15

      Какой Зенит,там кто только не сидел на лавке?Только ЦСКА...

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      Рейтинг: +95

      dobrynia 6 января 2016, 08:23

      Зачем ссылаетесь на его брата в контексте отца?

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > dobrynia 6 января 2016, 12:30

      У него и брат, и отец Алексеи

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