«Спартак» поспорит с клубами АПЛ и Серии А за Фегули

Полузащитник «Валенсии» Софиан Фегули может покинуть клуб, и одним из вариантов продолжения его карьеры является «Спартак».

Действующий контракт Фегули с «Валенсией» рассчитан до лета 2016 года, и с 1 января другие клубы могут вести с ним переговоры без разрешения «летучих мышей».

La Gazette du Fennec сообщает, что футболистом, кроме «Спартака», интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Милан», «Интер» и «Рома».

В этом сезоне Примеры Фегули десять раз выходил на поле и отметился в этих играх одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.