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«Спартак» поспорит с клубами АПЛ и Серии А за Фегули

5 января 2016, 23:35
6

Полузащитник «Валенсии» Софиан Фегули может покинуть клуб, и одним из вариантов продолжения его карьеры является «Спартак».

Действующий контракт Фегули с «Валенсией» рассчитан до лета 2016 года, и с 1 января другие клубы могут вести с ним переговоры без разрешения «летучих мышей».

La Gazette du Fennec сообщает, что футболистом, кроме «Спартака», интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Милан», «Интер» и «Рома».

В этом сезоне Примеры Фегули десять раз выходил на поле и отметился в этих играх одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Валенсия Спартак Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Фегули Софиан
Комментарии (6)
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Артемка30
1452026632
Без шансов
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Suvlur!
1452027634
Оно, конечно, без шансов... Но! По позиции фланговый нап/хав, в 18 турах выходил 10 раз. Забил 1 гол. Вопрос: за что 18 млн?
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Айзен 87
1452038049
агент фигули не даст его карьере быть захороненой в рфпл
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REDWHITE_
1452063469
18 млн. за 1 гол в 10 матчах??
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REDWHITE_
1452064200
Полузащитник московского "Спартака" Куинси Промес проводит очередной хороший сезон в составе российского клуба и привлек внимание к своей персоне со стороны английских клубов. Скауты "Челси" и "Арсенала" внимательно смотрели за игрой Промеса и остались довольны его голевым чутьем, а так же командными взаимодействиями с партнерами. Сообщается, что оба клуба готовы сделать предложения московскому "Спартаку", однако оба клуба не устраивает трансферная стоимость футболиста. По данным источника, "Спартак" хочет выручить за Куинси Промеса 30 миллионов евро.
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SSV682
1452188414
Вот борьба то будет, ахахаха
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