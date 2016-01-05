Девич отказался от денег из благодарности к «Металлисту»

Нападающий «Рубина» Марко Девич, ранее выступавший за «Металлист», отказался от 350 тысяч долларов, которые ему должен харьковский клуб. Об этом футболист заявил в своем письменном обращении к президенту «Металлиста» Сергею Курченко.

«В соответствии с условиями контракта футбольный клуб «Металлист» (Харьков) должен был выплатить мне бонусы за сезон 2013/2014 гг. в общем размере 350 000 долларов, в том числе 200 000 долларов за 20 баллов по системе «гол плюс пас» и 150 000 долларов за выход команды в зону Лиги Европы УЕФА.

Я прекрасно понимаю, что «Металлист», город Харьков и Украина в целом находятся в тяжелом финансово-экономическом положении.

В такой ситуации я не могу требовать от клуба заплатить мне данные бонусы и уж тем более считаю невозможным для себя обращение в ФФУ, УЕФА или ФИФА с требованием о применении санкции к клубу.

За время, проведенное в Харькове, футбольный клуб «Металлист» стал для меня родным, а мое сердце отныне окрашено в желто-синее цвета. Я всегда буду большим фанатом «Металлиста» и не могу причинить никакого вреда клубу. Клуб сделал для меня очень много хорошего, поэтому я не могу считать его своим должником.

В этой связи я принял решение отказаться от претензий к футбольному клубу «Металлист» и простить клубу все долги. Тем самым я хочу внести свой небольшой вклад в светлое будущее клуба, ставшего для меня родным», – сказано в обращении Девича.