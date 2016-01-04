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    Луческу согласовал условия контракта с «Трабзонспором»

    По информации турецкого издания Haber, главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу в новом сезоне займет кресло наставника в турецком «Трабзонспоре».

    Сообщается, что румынский наставник согласовал условия контракта с турецким клубом, в котором он будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

    В «Шахтере» Мирча Луческу работает с 2004 года. Вместе с ним донецкая команда завоевала восемь титулов чемпиона Украины, пять Кубков и семь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА-2008/09.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2016 12:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 13:34

      Новостей этой нет на Бомбардире. так что напишу. "Кайрат" претендует на игрока "Динамо" Киева Лукмана Аруна который выступает на правах аренды в "Анжи"

      2
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    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 13:24

      "А вдоль дорог, мертвые с косами стоят..... и тишина"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 января 2016, 12:57

      Очень сильный тренер покидает УПЛ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Ботвинник > ЖОРРО 4 января 2016, 13:02

      Теперь у Реброва есть шанс стать лучшим тренером на Украине.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud > Ботвинник 4 января 2016, 13:09

      Ну или Мирон Маркевич впервые выиграет чемпионат с Шахтером, если Ахметов последует вашему совету)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Ботвинник 6 января 2016, 08:35

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 12:57

      Если Ахметов пойдет на урезания бюджета то о существование фарм-клубов Шахтера можно забыть, тогда потянет УПЛ 12 команд вообще?

      0
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      Рейтинг: +23

      Ботвинник > veretennikoff-gud 4 января 2016, 13:03

      Думаю что потянут 12 команд, ведь в Белоруссии могут, то и на Украине думаю смогут.

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 12:40

      Так вот о чем говорил Палкин когда говорил что будут снижать уровень чемпионата до бельгийского)

      0
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      Рейтинг: +23

      Ботвинник > veretennikoff-gud 4 января 2016, 12:50

      У Шахтера была не плохая селекция, может будут выращивать бразильцев для Европы. В прочем они и сейчас это хорошо делают.

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud > Ботвинник 4 января 2016, 12:55

      Да, Тайшейру Ахметов за копейки не продаст.

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      Рейтинг: +23

      Ботвинник > veretennikoff-gud 4 января 2016, 13:04

      Вроде как 40 миллионов за него хотят.

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud > Ботвинник 4 января 2016, 13:10

      Умеет Шахтер продавать.

      0
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      Рейтинг: +23

      Ботвинник 4 января 2016, 12:36

      Да, потеря для Шахтера. Видно следующим тренером Шахтером будет Мирон Маркевич.

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud > Ботвинник 4 января 2016, 12:39

      Маркевич в Металлисте, Металлист банкрот хозяин в бегах.
      Макревич в Днепре, Днепр банкрот хозяин в бегах.
      Такой же участи хотите Шахтеру?)

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      Рейтинг: +23

      Ботвинник > veretennikoff-gud 4 января 2016, 12:46

      Маркевич все таки добротный специалист, не даром вывел Днепр в финал ЛЕ.

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 12:34

      Видно конец приходит Шахтеру. а не плохой клуб построил румын.

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 12:34

      Вот это новость.
      Жаль я в бане, оторвался бы на Гудбое)

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